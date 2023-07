1.500 neue Polizistinnen und Polizisten wurden für Bayern vereidigt

Mehr als 1.500 neu eingestellte Polizistinnen und Polizisten haben am Samstag bei der zentralen Vereidigungszeremonie in Nürnberg vor Bayerns Innenminister Joachim Herrmann und dem Präsidenten der Bayerischen Bereitschaftspolizei Udo Skrzypczak ihren Diensteid abgelegt. Darunter waren auch sieben Sportlerinnen und Sportler der Spitzensportfördergruppe der Bayerischen Polizei. Die Festrede hielt Ministerpräsident Dr. Markus Söder.

„Nach ihrer Ausbildung werden die neuen Polizistinnen und Polizisten unsere Polizeidienststellen verstärken und für mehr Sicherheit sorgen“, erklärte Herrmann vor den insgesamt rund 7.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Vereidigungsfeier, auch viele Familienangehörige waren dabei.

Die neu vereidigten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten leisten derzeit ihren Dienst bei den Ausbildungsstandorten der Bayerischen Bereitschaftspolizei in Dachau, Eichstätt, Königsbrunn, Nürnberg, Sulzbach-Rosenberg mit der Außenstelle Nabburg und Würzburg sowie an den Hochschulen Fürstenfeldbruck und Sulzbach-Rosenberg.

Der Innenminister verwies auf die insgesamt 8.000 zusätzlichen Stellen von 2008 bis 2023 für die Bayerische Polizei. „Das ist ein Rekordwert“, so Herrmann. „Damit erreichen wir heuer mit mehr als 45.000 Stellen eine neue Höchstmarke im Stellenbestand der Bayerischen Polizei.“ Zudem habe der Freistaat in den vergangenen Jahren laut Herrmann viel Geld in die Ausstattung der bayerischen Polizeikräfte gesteckt, unter anderem in eine neue Polizeiuniform, in hochmodern ausgestattete Streifenwagen sowie in eine ballistische Schutzausrüstung und in neue Dienstwaffen. Nach Herrmanns Worten stieg der Sach- und Bauhaushalt der Bayerischen Polizei von 2013 bis 2022 um mehr als 70 Prozent. „Heuer steht der Bayerischen Polizei mit rund 609 Millionen Euro ein neuer Rekordhaushalt zur Verfügung“, betonte der Innenminister.