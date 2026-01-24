1: Bundesliga: Augsburg gewinnt gegen die Bayern

Am 19. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat der FC Augsburg beim FC Bayern München mit 2:1 gewonnen. Es ist die erste Heimpleite für die Bayern seit fast elf Monaten und die erste Niederlage nach 27 ungeschlagenen Spielen in Folge.

FC Bayern Muenchen – FC Augsburg, Revierfoto/ddp via dts Nachrichtenagentur

Die Partie begann wie erwartet: Die Münchner dominierten den Ballbesitz von Beginn an, fanden jedoch in den ersten Minuten kaum Wege in die gefährlichen Zonen vor dem Tor der Gäste. Augsburg setzte auf eine kompakte Defensive und versuchte, das Aufbauspiel der Bayern früh zu stören, ohne selbst zu zwingenden Chancen zu kommen. Der erste Abschluss der Partie gehörte dennoch den Gästen, als Claude-Maurice aus rund 21 Metern knapp am Tor vorbeischoss (5. Minute). Auf Seiten der Bayern sorgte Diaz für die erste gefährliche Aktion, sein Schuss aus spitzem Winkel konnte jedoch von Zesiger geblockt werden (8.).

In der 23. Minute nutzten die Bayern ihre erste ernsthafte Gelegenheit zur Führung: Nach einer Ecke von Olise traf Hiroki Ito per Kopf aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung. In der Folgezeit blieb Bayern überlegen, konnte die Führung aber zunächst nicht ausbauen. Diaz hatte aus spitzem Winkel die Chance auf das 2:0, doch der Augsburger Schlussmann Dahmen lenkte den Ball ab (27. Minute). Kurz vor der Halbzeit kamen die Gäste noch einmal gefährlich vor das Tor: Fellhauer traf aus zehn Metern nur die Latte, nachdem Massengo ihn mit einem Steilpass in Szene gesetzt hatte (45.+4). Zur Halbzeit führten die Münchner mit 1:0.

Augsburg zeigte sich in der zweiten Hälfte deutlich verbessert, agierte nun spritziger und setzte die Bayern defensiv unter Druck. In der 57. Minute hatte Kane nach einer Davies-Flanke eine Kopfballchance, wurde jedoch von Chaves gestört, sodass Dahmen nicht eingreifen musste. Bayern versuchte, Ruhe ins Spiel zu bringen, konnte sich aber gegen die wachsende Offensivstärke der Fuggerstädter nur selten in Szene setzen.

Der Ausgleich für Augsburg fiel schließlich in der 75. Minute durch Augsburgs Neuzugang Arthur Chaves. Nach einer Ecke von Yannik Keitel brachte Chaves den Ball per Oberkörper ins Tor und erzielte das 1:1. Kurz darauf die Sensation: In der 81. Minute vollendete Han-Noah Massengo einen Doppelpass mit Claude-Maurice zum 2:1.

In der Schlussphase reagierten die Bayern mit mehreren Wechseln, unter anderem kamen Musiala, Kimmich, Davies, Bischof, Jackson und Chavez ins Spiel, während Spieler wie Ito, Goretzka, Karl und Kim den Platz verließen. Trotz einiger Bemühungen gelang es den Bayern nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen.

Für Augsburg bedeutete der späte Doppelschlag ein hochverdientes Comeback gegen den ungeschlagenen Tabellenführer. Die Fuggerstädter verdienten sich den Sieg durch eine deutliche Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit, während Bayern zwar die Kontrolle über Ballbesitz behielt, aber offensiv zu harmlos blieb. Mit diesem Erfolg konnte Augsburg wertvolle Punkte im Abstiegskampf sammeln, während der FC Bayern einen kleinen Rückschlag im Kampf um den souveränen Saisonabschluss erlitt.

Für Freude sorgte die Niederlage auch in Leverkusen: Denn vollkommen ungeschlagen Meister werden, so wie es der Werkself gelang, das ist für die Bayern in dieser Saison nun nicht mehr möglich. “Bayer Leverkusen – ungeschlagen” tönte es dort von der Tribüne.

Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: Heidenheim – Leipzig 0:3, Leverkusen – Bremen 1:0, Mainz – Wolfsburg 3:1 und Frankfurt – Hoffenheim 1:3. Am Abend treffen noch Union Berlin und Borussia Dortmund aufeinander.