1. Bundesliga: Augsburg gewinnt gegen Frankfurt

Zum vorläufigen Abschluss des 13. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat der FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt mit 2:1 gewonnen.

Augsburg schoss dabei alle drei Tore, Fredrik Jensen legte in der 35. Minute vor, Iago legte in der 58. nach, und dann fabrizierte Augsburgs Finn Dahmen in der 78. Minute noch ein Eigentor zu Gunsten der Eintracht. Unmittelbar davor hatte Ermedin Demirovic einen Elfer verschossen, Trapp parierte.

In der Tabelle bleibt Frankfurt damit auf Rang sieben, Augsburg klettert auch Rang neun. An der Tabellenspitze steht weiter Bayer Leverkusen, aber nur mit drei Punkten Vorsprung auf die Bayern, die zudem ein weitaus besseres Torverhältnis und noch eine wegen Schneechaos abgesagte Partie gegen Schlusslicht Union Berlin gut haben.