1. Bundesliga: Augsburg gewinnt gegen Hoffenheim

Am 21. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat der FC Augsburg gegen 1899 Hoffenheim mit 1:0 gewonnen. Damit bleibt Augsburg direkt vor Hoffenheim auf Tabellenplatz 13. Nach einer relativ chancenarmen ersten Halbzeit entwickelten sich die Gastgeber zur stärkeren Mannschaft. In der zweiten Hälfte nahm das Spieltempo ordentlich zu und auch die Hoffenheimer konnten vereinzelt Torchancen verzeichnen.

Mannschaftsbus TSG 1899 Hoffenheim, über dts Nachrichtenagentur

Zwei Tore der Augsburger in der 8. und in der 49. wurden nach VAR-Auswertung letztlich nicht gegeben. Erst in der 88. Minute konnte Fredrik Jensen das entscheidende Tor für die Fuggerstädter erzielen.