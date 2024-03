1. Bundesliga: Bayern demontieren Mainz – Leipzig besiegt Darmstadt

Am 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga konnten die Bayern und RB Leipzig ihre Favoritenrolle in den Topbegegnungen des Nachmittags bestätigen.

Kevin Kampl (mitte) mit anderen RB-Leipzig-Spielern am 09.03.2024, via dts Nachrichtenagentur

Die Bayern demontierten den 1. FSV Mainz 05 vor heimischer Kulisse regelrecht mit einem 8:1. Für den Rekordmeister trafen Harry Kane (13., 45., 70. Minute), Leon Goretzka (19., 90. Minute), Thomas Müller (47. Minute), Jamal Musiala (61. Minute) und Serge Gnabry (66. Minute). Den Treffer für Mainz kann Nadiem Amiri (31. Minute) auf seinem Konto verbuchen.

RB Leipzig ließ gegen den SV Darmstadt 98 ebenfalls kaum etwas anbrennen, auch wenn in dieser Begegnung weniger Tore fielen. Die Lilien stolperten nahezu ins Spiel: In der 3. Minute brachte Thomas Isherwood den Ball nach einer verunglückten Brustannahme im eigenen Strafraum über die Torlinie. Bereits zuvor waren die Gäste einem Eigentor nur haarscharf entgangen – ihre Verunsicherung war greifbar.

RB spielte wie gewohnt mit viel Tempo auf, ließ jedoch wie so oft in letzter Zeit die nötige Präzision beim Abschluss vermissen. Nach dem Wiederanpfiff baute Christoph Baumgartner die Führung der Sachsen in der 50. Minute aus. Die Gäste aus Darmstadt wirkten über weite Teile ideenlos und schossen zu selten aufs gegnerische Tor.

Am nächsten Freitag fährt Leipzig nach Köln, die Bayern treten am Samstag in Darmstadt an.

Die weiteren Begegnungen des Nachmittags: Gladbach – Köln 3:3, Augsburg – Heidenheim 1:0.