1. Bundesliga: Bayern feiern Kantersieg gegen Stuttgart

Am 13. Spieltag in der Fußball-Bundesliga haben die Bayern beim VfB Stuttgart mit einem 5:0 einen Kantersieg gegen den amtierenden Pokalsieger erzielt.

Harry Kane (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Dabei ließ es der deutsche Meister im ersten Durchgang noch ruhiger angehen: Konrad Laimer brachte die Bayern in der 11. Minute in Führung, danach klopften sich die Mannschaften noch weiter ab.

Nach der Pause waren die Bayern dann außer Rand und Band: Harry Kane traf in der 66., in der 82. per Strafstoß und dann nochmal in der 88. Minute, zwischendurch erhöhte Josip Stanisic (78.). Die Stuttgarter hatten der Bayern-Übermacht kaum etwas entgegenzusetzen und zeigten sich zunehmend verzweifelt, Lorenz Assignon musste gar wegen groben Handspiels mit Rot vom Platz.

Die Bayern erhöhen damit auf ihrem gewohnten Spitzenplatz den Abstand auf die Verfolger wieder auf elf Punkte, Stuttgart bleibt vorerst auf Rang sechs.

Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: Wolfsburg – Berlin 3:1, Heidenheim – Freiburg 2:1, Köln – St. Pauli 1:1 und Augsburg-Leverkusen 2:0.