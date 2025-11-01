Newsletter
1. Bundesliga: Bayern fertigen Leverkusen ab

In der Samstagabendpartie des 9. Bundesliga-Spieltags ist Bayer Leverkusen in der Münchner Arena mit einem 3:0 abgefertigt worden. Der FC Bayern bleibt damit in dieser Saison makellos mit 9 Siegen in 9 Spielen auf Platz eins der Tabelle.

Von Beginn an übernahm der Rekordmeister die Kontrolle über das Spiel, ließ es aber trotzdem vergleichsweise ruhig angehen und erst nach 25 Minuten fiel das hochverdiente 1:0: Nach einem schnellen Seitenwechsel von Neuer über Kimmich schickte Youngster Tom Bischof Serge Gnabry mit einem perfekten Steilpass in die Tiefe. Der Nationalspieler blieb vor Flekken eiskalt und traf aus kurzer Distanz durch die Beine des Keepers.

Nur wenige Minuten später (31.) legten die Bayern nach. Nach einem ruhigen Spielaufbau über die rechte Seite flankte Laimer präzise in die Mitte, wo Nicolas Jackson völlig frei stand und per Kopf zum 2:0 erhöhte.

Kurz vor der Pause fiel dann bereits die Voretscheidung: Nach einem Angriff über Guerreiro versuchte Leverkusens Loic Badé am ersten Pfosten zu klären, fälschte den Ball aber unglücklich ins eigene Tor ab (44.). Mit der deutlichen 3:0-Führung ging es in die Pause.

Leverkusen, das in den ersten 45 Minuten nahezu chancenlos war, kam nach dem Seitenwechsel zwar mutiger aus der Kabine, hatte aber gegen die schnell zur B-Variante umgebaute Bayern-Mannschaft trotzdem wenige Chancen. Neuer musste sich zunächst bei kaum mehr als einer ernsthaften Aktion bewegen – bis es in den letzten Minuten doch nochmal spannend wurde und die Bayern-Verteidigung ein paar Unkonzentriertheiten zeigte.

