1. Bundesliga: Bayern gewinnen in Stuttgart

Am 23. Spieltag in der Fußball-Bundesliga haben die Bayern am Samstagabend in Stuttgart mit 2:1 gewonnen. Stuttgart zeigte viel Leidenschaft und hielt die Bayern über weite Strecken gut in Schach, dementsprechend trafen für die Bayern nur Matthijs de Ligt in der 39. Minute und Eric Maxim Choupo-Moting in der 62. Minute – und verdient wuchtete Stuttgarts Juan José Perea in der 88. Minute noch einen Kopfball ins gegnerische Tor. Die Bayern sind damit zurück auf Platz eins der Tabelle, aber Punktgleich mit dem BVB, Stuttgart rutscht auf Rang 16.

Hiroki Itō (VfB Stuttgart) / Archiv, über dts Nachrichtenagentur