1. Bundesliga: Bayern gewinnen Top-Spiel gegen Dortmund

In der Samstagabendpartie des 7. Bundesligaspieltags haben die Bayern gegen Dortmund mit 2:1 gewonnen und ihre Spitzenreiterposition gefestigt. Der BVB muss sich mit Platz vier begnügen.

Bayern München – Borussia Dortmund am 18.10.2025, Star-images/ddp via dts Nachrichtenagentur

Die Partie in der ausverkauften Münchner Arena begann mit hohem Tempo und klarer Dominanz der Gastgeber. Die Bayern kontrollierten von der ersten Minute an Ball und Spiel, während sich Dortmund zunächst abwartend präsentierte. Der Rekordmeister zeigte sich extrem passsicher und baute das Spiel ruhig auf, immer auf der Suche nach Lücken in der kompakten Dortmunder Defensive.

Bereits in der 11. Minute hatten die Münchner ihre erste Doppelchance: Kane behauptete den Ball tief in der eigenen Hälfte, leitete über Laimer einen Pass auf Olise weiter. Der Franzose scheiterte zunächst an Kobel, Luis Díaz schloss aus kürzerer Distanz ab, konnte den Ball aber nicht platzieren.

In der 22. Minute kam die verdiente Führung: Nach einem Eckstoß von Kimmich stieg Harry Kane am ersten Pfosten am höchsten und köpfte aus kurzer Distanz über Kobel hinweg zum 1:0 ein. Der leichte Kontakt gegen Guirassy war kaum spielentscheidend, der Treffer sicher.

Von da an blieben die Münchner spielbestimmend, während Dortmund zunehmend Schwierigkeiten hatte, ins letzte Drittel vorzudringen. Die Westfalen versuchten vereinzelt Konter, doch Bayern stand defensiv sicher und ließ kaum Chancen zu.

Nach der Pause veränderte sich das Bild: Dortmund versuchte nun aktiver zu werden und drang häufiger in die Münchner Hälfte vor. Adeyemi, Sabitzer und Nmecha kamen zu ersten Gelegenheiten, blieben aber entweder zu unpräzise oder scheiterten an der Bayern-Abwehr.

Die Gastgeber setzten hingegen immer wieder gefährliche Konter. Olise und Diaz suchten die Räume hinter Dortmunds Abwehr, konnten zunächst jedoch keinen Treffer erzielen. In der 68. Minute scheiterte Olise aus spitzem Winkel am Fuß von Svensson, auch der zweite Versuch ging knapp ins Außennetz.

In der 79. Minute konnten sich die langsam wackelig werdenden Bayern wieder stabilisieren, nach einem Angriff über die linke Seite chippte Michael Olise den Ball über die Dortmunder Abwehr und traf zum 2:0.

Der BVB machte aber weiter Druck: Der erst kurz zuvor eingewechselte Brandt verkürzt mit dem ersten Ballkontakt auf 2:1 und sorgte damit nochmal für Spannung in der Schlussphase.

Unterm Strich waren die Bayern, abgesehen einer etwa 20-minütigen Schwächephase im zweiten Durchgang, meistens souverän, Dortmund blieb motiviert aber letztlich ohne ausreichende Durchschlagskraft.