1. Bundesliga: Bayern machen Meisterschaft klar

In der Samstagabendpartie des 31. Bundesliga-Spieltags haben die Bayern gegen Dortmund mit 3:1 gewonnen und damit die zehnte Meisterschaft in Folge gesichert. Mit nunmehr zwölf Punkten Vorsprung auf Dortmund sind die Bayern an den verbliebenen Spieltagen nicht mehr einholbar. Für die Bayern legten Serge Gnabry (15.) und Robert Lewandowski (34. Minute) in der ersten Halbzeit vor.

Fans des FC Bayern München, über dts Nachrichtenagentur

Im zweiten Durchgang wurde es dann doch nochmal etwas spannend, Emre Can verwandelte in der 52. Minute einen Foulelfmeter für die Gäste aus Dortmund. Die Bayern hätten in der Partie noch deutlich mehr Möglichkeiten gehabt, aber viele vergeigt, erst der Treffer durch Jamal Musiala in der 83. Minute beendete jegliche Restzweifel und sorgte dafür, dass sich die Ersatzspieler schon das Meister-T-Shirt überzogen. Seit der Saison 2012/13 hat der FC Bayern ununterbrochen in jeder Saison die Bundesliga gewonnen.

In der Vereinsgeschichte ist es die 32. Meisterschaft.