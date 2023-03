1. Bundesliga: Bayern verlieren in Leverkusen

In der vorletzten Partie des 25. Bundesliga-Spieltags hat der FC Bayern München in Leverkusen mit 1:2 verloren. Damit bleibt Borussia Dortmund Tabellenführer, die Bayern müssen sich mit dem zweiten Platz zufriedengeben, Leverkusen klettert auf Rang acht. Die Werkself war von Anfang an stark und brachte die Bayern-Abwehr in Bedrängnis, trotzdem ging der Rekordmeister in der 22. Minute wie aus dem Nichts durch Joshua Kimmich in Führung.

Joshua Kimmich (FC Bayern), über dts Nachrichtenagentur

Leverkusen machte weiter Druck und bekam gleich zwei Strafstöße zugesprochen, die jeweils Exequiel Palacios in der 55. und 73. Minute erfolgreich verwandelte. Kurios: Beide Male hatte Schiedsrichter Tobias Stieler zuerst eine Schwalbe gesehen und Gelb verteilt, und musste sich später korrigieren und auf Elfmeter erkennen. Später am Abend spielen noch Mainz und Freiburg.