1. Bundesliga: Berlin schlägt Köln

Am 16. Spieltag der 1. Bundesliga hat der 1. FC Union Berlin gegen den 1. FC Köln 2:0 gewonnen. Damit rutscht Köln auf Tabellenplatz 17 ab, während Berlin sich auf Rang 15 halten kann. Nach einer ereignislosen ersten Halbzeit, in der der Effzeh etwas gefährlicher erschien, legte das Spiel in der zweiten Hälfte etwas an Tempo zu.

Mark Uth (1. FC Köln) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Benedict Hollerbach brachte die Eisernen in der 55. Minute in Führung. Im Anschluss wirkte die Mannschaft deutlich mutiger und erspielte sich zahlreiche Chancen. Schließlich war es David Fofana, der in der 78. Minute das 2:0 erzielte.