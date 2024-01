1. Bundesliga: Bochum und Bremen unentschieden

Im ersten Sonntagsspiel des 17. Bundesliga-Spieltags haben sich der VfL Bochum und Werder Bremen 1:1 getrennt. In der von beiden Teams intensiv geführten Partie waren Chancen lange Mangelware. Erst in der 64. Minute konnte Patrick Osterhage die Hausherren mit einem Distanzschuss in Führung bringen.

Gonçalo Paciência (VfL Bochum) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Im Anschluss waren die Gäste bemüht, noch zum Ausgleich zu kommen, es sah allerdings dennoch lange nach einer Niederlage aus. In der dritten Minute der Nachspielzeit klappte es dann aber doch noch: Niklas Stark erzielte den Treffer.

In der Tabelle bleibt Bochum nach dem Remis auf Rang 14 und steht damit weiterhin direkt hinter Bremen. Für die Bochumer geht es am Samstag gegen Stuttgart weiter, die Bremer sind am kommenden Sonntag bei den Bayern gefordert.