1 Bundesliga Bremen Gewinnt Gegen Gladbach

In der Samstagabendpartie des 8. Bundesliga-Spieltags hat Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach mit 5:1 gewonnen. Im Prinzip wurde das Spiel schon in der ersten Viertelstunde entschieden, nachdem Niclas Füllkrug (5. und 13.) und Marvin Ducksch (8. Minute) den Ball dreimal versenkt hatten.

Ein Eigentor von Gladbachs Ramy Bensebaini (37. Minute) gab den Gästen eigentlich schon den Rest. Im zweiten Durchgang ging es dann etwas gemächlicher zu, Marcus Thuram erzielte für Gladbach in der 63. Minute noch den Anschlusstreffer, bevor Bremens Mitchell Weiser in der 73. Minute noch weiter erhöhte. In der Tabelle platziert sich Bremen nun neu und unmittelbar vor seinem Spielgegner auf Position acht, und das punktgleich mit Gladbach aber mit besserem Torverhältnis.

Foto: Jiří Pavlenka (Werder Bremen), über dts Nachrichtenagentur