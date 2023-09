1. Bundesliga: Bremen gewinnt gegen Köln

Am 5. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat Werder Bremen mit 2:1 gegen den 1. FC Köln gewonnen. Die Gäste aus Köln kamen zunächst besser ins Spiel: In der 31. Minute traf Davie Selke per Kopf zur Führung. In der 38. Minute glich Rafael Santos für die Hausherren aus.

Jiri Pavlenka (SV Werder Bremen) (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

Bis zur Halbzeit kam zunehmend Tempo in die Begegnung und die Zuschauer erlebten ein relativ ausgeglichenes, doch trotzdem spannendes Spiel. Die zweite Hälfte war hingegen geprägt von intensiven Zweikämpfen und vielen Unterbrechungen, die Dynamik der Partie ging dadurch auf weiter Strecke verloren. In der 67. Minute brachte Justin Njinmah die Bremer dann erneut in Führung und erzielte den Siegtreffer.