1. Bundesliga: Bremen und Leipzig trennen sich ohne Sieger

Am 16. Spieltag der 1. Bundesliga haben sich Werder Bremen und RB Leipzig 1:1 unentschieden getrennt. Die Bremer standen von Beginn an tief in der eigenen Hälfte, die Sachsen verbuchten deutlich mehr Ballbesitz. Trotz zahlreicher hochkarätiger Chancen auf beiden Seiten fiel in der ersten Hälfte der Begegnung kein Tor.

Lukas Klostermann (RB Leipzig) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Erst kurz nach Wiederanpfiff war es Leipzigs Lois Openda, der sein Team in der 47. Minute in Führung brachte. In der 62. Minute wurde Kapitän Emil Forsberg ausgewechselt. Der Schwede bestritt heute nach neun Jahren im Trikot der Sachsen sein letztes Spiel für Leipzig.

Er wechselt im Winter nach New York. In der 75. Minute glich Justin Njinmah für die Hausherren aus. Anschließend entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit viel Tempo, ein weiteres Tor blieb im Dauerregen von Bremen jedoch aus.