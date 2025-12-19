1. Bundesliga: BVB schlägt Mönchengladbach

Borussia Dortmund hat das Bundesliga-Freitagabendspiel gegen Borussia Mönchengladbach mit 2:0 gewonnen und ist damit zumindest vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz geklettert.

Maximilian Beier (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Im Signal-Iduna-Park erwischte der BVB den besseren Start und ging früh in Führung. In der 10. Minute vollendete Julian Brandt eine Flanke von Niklas Süle aus kurzer Distanz zur verdienten Führung. Dortmund blieb in der Anfangsphase spielbestimmend und erkämpfte sich weitere Möglichkeiten, verpasste es jedoch zunächst, den Vorsprung auszubauen. Mönchengladbach benötigte einige Zeit, um ins Spiel zu finden, gestaltete die Partie ab etwa der halben Stunde ausgeglichener, kam trotz größerem Einsatz aber kaum zu klaren Torchancen.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Dortmund insgesamt kontrolliert, ohne die Entscheidung frühzeitig herbeizuführen. Gladbach erhöhte in der Schlussphase den Druck, scheiterte jedoch immer wieder an der gut organisierten Defensive oder an Torhüter Gregor Kobel. Maximilian Beier traf schließlich in der 7. Minute der Nachspielzeit nach Vorarbeit von Fábio Silva zum 2:0-Endstand.