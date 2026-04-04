1. Bundesliga: Dortmund feiert Last-Minute-Sieg in Stuttgart
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1. Bundesliga: Dortmund feiert Last-Minute-Sieg in Stuttgart

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

In der Samstagabendpartie des 28. Bundesliga-Spieltags hat Borussia Dortmund in letzter Minute einen spektakulären 2:0-Auswärtssieg beim VfB Stuttgart ergattert.

Gregor Kobel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Dabei war Stuttgart über weite Strecken die dominantere Mannschaft. Die Schwaben hatten mehrere Chancen, konnten jedoch keine davon nutzen, um den Ball im Netz unterzubringen. Borussia Dortmund konzentrierte sich auf eine kompakte Abwehr und ließ nur wenige gefährliche Situationen zu.

In der zweiten Halbzeit versuchte der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß, durch die Einwechslung von Chema Andrés und Ermedin Demirović neue Impulse zu setzen. Diese Maßnahme brachte jedoch nicht den erhofften Erfolg. Auch die Dortmunder brachten frische Kräfte, darunter Julian Brandt und Fábio Silva, um das Spiel zu beleben.

Und das zeigte Wirkung: zuerst traf Karim Adeyemi in der 94. Minute, zwei Minuten später setzte Julian Brandt gegen geschockte Stuttgarter noch einen drauf.

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