1. Bundesliga: Dortmund gewinnt gegen Frankfurt – Platz eins

Nach der blamablen Niederlage der Bayern am Nachmittag hat Borussia Dortmund am Samstagabend den Matchball aufgenommen, 4:0 gegen Eintracht Frankfurt gewonnen und sich damit neu an Platz eins der Tabelle gesetzt. Jude Bellingham eröffnete den Torreigen in der 19. Minute, Donyell Malen legte fünf Minuten später nach (24.), Mats Hummels traf in der 41. Minute. Im zweiten Durchgang gingen es die Dortmunder dann ruhiger an, waren extrem kontrolliert und ließen bei der Eintracht praktisch keine Möglichkeiten zu, Donyell Malen konnte in der 66. Minute sogar noch für den BVB erhöhen.

Borussia-Dortmund-Spieler, über dts Nachrichtenagentur

Das ausverkaufte Westfalenstadion träumt von der Meisterschaft.