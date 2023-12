1. Bundesliga: Dortmund und Mainz unentschieden

Am 16. Spieltag der Bundesliga haben sich Borussia Dortmund und der FSV Mainz 05 1:1 unentschieden getrennt. Die Hausherren machten von Beginn an das Spiel und kontrollierten den Ball über weite Strecken, Mainz schien mit dem hohen Tempo des BVB überfordert. In der 29. Minute traf Julian Brandt zur verdienten Führung für die Gastgeber.

Stefan Bell (Mainz 05) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

In der 43. Minute dann die Überraschung: Nach einem Eckstoß gleicht Sepp van den Berg per Kopf für Mainz aus. Nach dem Wiederanpfiff hatte der BVB Probleme in seine Spur zurückzufinden, die Gäste aus Mainz witterten ihre Chance und spielten mutig auf. Es fiel jedoch kein weiteres Tor.

Der BVB bleibt erneut sieglos und verliert damit immer deutlicher den Anschluss an die Spitzengruppe der Tabelle, Mainz sichert sich einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf.