Am 10. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt gegen Bayer Leverkusen mit 5:1 gewonnen. Dabei passierte im ersten Durchgang nicht so viel, Frankfurts Daichi Kamada gelang erst kurz vor dem Halbzeitpfiff der erste Treffer (45.) per Elfmeter.

Dafür ging es dann in der zweiten Halbzeit rund: Leverkusens Piero Hincapié glich zuerst aus (56.), bevor ein Doppelpack von Randal Kolo Muani (58.) und Jesper Lindstrøm (65.) die Gastgeber deutlich in Führung brachte. Der einzige Leverkusener Torschütze Piero Hincapié wurde dann auch noch in der 71. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt, während die Eintracht den nächsten Elfmeter bekam, den wieder Daichi Kamada sicher verwandeln konnte (72.). Frankfurts Lucas Alario legte dann noch einen Treffer drauf (86.). Während die hochmotivierte Eintracht verdient auf Platz vier klettert, spielte Leverkusen wie ein Abstiegskandidat und findet sich dementsprechend auch auf Position 16 wieder.

Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: VfL Wolfsburg – Borussia Mönchengladbach 2:2, SV Werder Bremen – 1. FSV Mainz 05 0:2 und VfB Stuttgart – VfL Bochum 4:1.

Foto: Waldstadion, über dts Nachrichtenagentur