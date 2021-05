1. Bundesliga: Frankfurt erkämpft Unentschieden gegen Manz

Im zweiten Sonntagsspiel des 32. Spieltags der Bundesliga hat Eintracht Frankfurt 1:1 gegen den 1. FSV Mainz 05 gespielt. Für die Frankfurter ist es ein Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Plätze – sie sind jetzt hinter Dortmund nur noch Fünfter. Die Mainzer verpassten unterdessen den sicheren Klassenerhalt – auf dem zwölften Platz stehen sie aber weiterhin gut da.

Linienrichter beim Fußball mit Fahne, über dts Nachrichtenagentur

Die Gäste konnten am Sonntag bereits nach elf Minuten durch einen Treffer von Karim Onisiwo in Führung gehen. Im Anschluss verteidigten sie gut, Frankfurt fand lange keine Mittel, um die Abwehr der Mainzer zu überlisten. Erst dank eines kuriosen Treffers in der 85. Minute gelang den Hausherren der Ausgleich: Ajdin Hrustic bekam den Ball auf dem Boden sitzend vor die Füße und lupfte ihn in hohem Bogen ins Tor.

In der Schlussphase drängte die Eintracht noch auf den Sieg – es blieb aber bei der Punkteteilung. Für Frankfurt geht es am Samstag auf Schalke weiter, Mainz ist am Sonntag gegen den BVB gefordert.