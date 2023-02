1. Bundesliga: Frankfurt gewinnt gegen Bremen

In der Samstagabendpartie des 21. Bundesliga-Spieltags hat Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen mit 2:0 gewonnen. Bremens Marco Friedl brachte die Gastgeber in der 8. Minute unfreiwillig per Eigentor in Führung, Frankfurts Randal Kolo Muani erhöhte in der 52. Minute. Werder war die ganze Zeit passiv und probierte erst in den letzten Minuten das Offensivspiel – da war es zu spät.

Fans von Eintracht Frankfurt, über dts Nachrichtenagentur

In der Tabelle bleiben die Frankfurter auf Platz sechs, was aufgrund des großen Abstands in beide Richtungen schon vorher klar war, Bremen rutscht auf Position zehn.