Weniger als 1 Min.Lesezeit

1. Bundesliga: Frankfurt knackt Mainz kurz vor Schluss

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Zum Abschluss des 10. Spieltags der Fußball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt gegen den 1. FSV Mainz 05 1:0 gewonnen.

1. Bundesliga: Frankfurt Knackt Mainz Kurz Vor SchlussRitsu Doan (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Beide Mannschaften bissen sich lange Zeit an der jeweils gegnerischen Defensive die Zähne aus. Erst im Laufe der zweiten Halbzeit häuften sich allmählich die Torchancen. Knapp zehn Minuten vor Schluss belohnte sich Ritsu Doan schließlich für ein ansehnliches Solo mit dem Führungstreffer. Die Schlussphase gestaltete sich anschließend wild, mit mehreren Strafraumszenen auf beiden Seiten.

Durch die Niederlage bleibt Mainz tief im Tabellenkeller stecken. Die Eintracht kann andererseits mit den drei Punkten den Anschluss an die europäischen Plätze halten.

Neueste Artikel