1. Bundesliga: Freiburg dreht Spiel gegen St. Pauli
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1. Bundesliga: Freiburg dreht Spiel gegen St. Pauli

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Am 27. Bundesliga-Spieltag habe sich der SC Freiburg 2:1 beim FC St. Pauli gewonnen.

Eric Smith (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

St. Pauli ging zunächst in der 24. Minute durch Danel Sinani in Führung. Nach einem Eckball setzte sich Tomoya Ando im Kopfballduell durch und bediente Sinani, der den Ball aus kurzer Distanz über die Linie stocherte. Die Gastgeber präsentierten sich in der ersten Halbzeit frischer und störten die Freiburger immer wieder erfolgreich.

In der zweiten Halbzeit legten die Freiburger jedoch zu und kamen vermehrt zu Chancen. In der 65. Minute gelang ihnen der Ausgleich: Matchwinner Igor Matanovic leitete die Szene selbst ein, spielte den Ball zu Vincenzo Grifo, dessen Schuss abgefälscht wurde. Matanovic lenkte den Ball entscheidend ins Tor. In der 78. Minute nutzte er dann einen Abpraller von Torhüter Nikola Vasilj und erzielte den Siegtreffer.

In der Tabelle bleiben die Hamburger Relegationsrang 16, während die Freiburger Achter bleiben. Für St. Pauli geht es nach der Länderspielpause am 5. April bei Union Berlin weiter, die Breisgauer sind am Tag zuvor gegen die Bayern gefordert.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

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