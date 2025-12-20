Newsletter
Samstag, Dezember 20, 2025
8.2 C
London
type here...
Subscribe
Sport
1 Min.Lesezeit

1. Bundesliga: Freiburg gewinnt turbulent in Wolfsburg

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Am 15. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat der SC Freiburg eine turbulente Partie beim VfL Wolfsburg am Ende mit 4:3 für sich entschieden.

1. Bundesliga: Freiburg Gewinnt Turbulent In WolfsburgFans des VfL Wolfsburg (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Gäste aus dem Breisgau erwischten einen Traumstart. In der 5. Minute brachte Philipp Treu den SCF in Führung, nachdem eine abgefälschte Hereingabe bei ihm landete und er den Ball volley unhaltbar im Tor unterbrachte. Wolfsburg zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt und schlug schnell zurück: Dzenan Pejcinovic glich in der 13. Minute nach einem Ballverlust der Freiburger zum 1:1 aus. In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit leichten Vorteilen für die Hausherren, während Freiburg durch Suzuki, der in der 26. Minute nur den Pfosten traf, der erneuten Führung nahekam. Mit dem 1:1 ging es schließlich in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel nahm das Spiel richtig Fahrt auf: Ein schwerer Fehler von Freiburgs Keeper Atubolu ermöglichte Pejcinovic in der 49. Minute seinen zweiten Treffer zum 2:1 für Wolfsburg. Doch Freiburg antwortete erneut: Nach VAR-Überprüfung gab es in der 55. Minute Elfmeter, den Vincenzo Grifo souverän zum 2:2 verwandelte. Das Spiel wurde nun hektisch und offen. Pejcinovic schnürte in der 69. Minute sogar seinen Hattrick und brachte den VfL erneut in Führung (3:2).

Was folgte, war eine wilde Schlussphase: Zunächst glich Freiburg durch ein Eigentor von Jenson Seelt zum 3:3 aus (71.). Die Gäste blieben dran und wurden belohnt: In der 78. Minute erzielte Derry Scherhant nach starkem Zusammenspiel den Treffer zum 4:3. Auch dieses Tor wurde vom VAR überprüft und schließlich gegeben. Wolfsburg versuchte in der Schlussphase noch einmal alles, doch Freiburg verteidigte leidenschaftlich und brachte den Vorsprung über die Zeit.

Am Ende stand ein dramatischer Auswärtssieg für den SC Freiburg, der nach mehrmaligem Rückstand große Moral zeigte und drei wichtige Punkte mitnahm, während Wolfsburg trotz eines überragenden Pejcinovic leer ausging.

Die weiteren Partien vom Samstagnachmittag sind relativ schnell erzählt: Stuttgart – Hoffenheim 0:0, Augsburg – Bremen 0:0, Köln – Union Berlin 0:1 und Hamburg – Frankfurt 1:1.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Landsberg am Lech

Zwischen Buchloe und Landsberg | Schwerer Auffahrunfall auf der A96 – Vollsperrung

0
Auf der A96 ist es am heutigen Nachmittag zu...
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Unfall auf A8 bei Burgau: Sperrung durch querstehende Fahrzeuge und auslaufendes Öl sorgt für 15 km Stau zu Ferienbeginn

0
Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der Autobahn A8 in...
Augsburg Stadt

Zoll Augsburg beschlagnahmt 600 gefälschte Markenmützen

0
Augsburg/Schwaben – Beamte der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Augsburg...
Polizeipräsidium Niederbayern

Einfamilienhaus in Landshut in Flammen: Eine verletzte Person nach Brand am Hofberg

0
LANDSHUT. Seit den frühen Morgenstunden steht ein Einfamilienhaus im...
Bayern

Presse Augsburg-Geschenktipp | DIAMONDS – Die besten Ehrlich Brothers-Illusionen aus 10 Jahren Tour

Anzeige 0
Anzeige | Aufgrund der großen Nachfrage begeistern die EHRLICH BROTHERS mit DIAMONDS von Dezember bis Mai 2026 ein letztes Mal mit ihrer ganz besonderen Show in den größten Arenen Europas. Am 27/28.02. und 01.03.2026 bringen sie mit DIAMONDS in insgesamt fünf Zusatzshows ihre spektakulärsten Illusionen aus zehn Jahren in München in der Olympiahalle auf die Bühne.

Neueste Artikel