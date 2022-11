1 Bundesliga Freiburg Gewinnt Verfolgerduell Gegen Union

Zum Abschluss des 15. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat der SC Freiburg das Verfolgerduell gegen Union Berlin mit 4:1 klar gewonnen. Die Breisgauer sichern sich damit für die Winterpause Platz zwei der Tabelle, der einstige Überraschungs-Spitzenreiter Union ist nun auf Rang fünf verwiesen.

Freiburgs Vincenzo Grifo war der klare Matchwinner, er traf in der 4. und 20. Minute per Elfmeter und dazwischen in der 6. Minute regulär – vor dem Halbzeitpfiff legte sein Teamkollege Michael Gregoritsch (45. Minute) noch einen drauf. Danach war die Partie eigentlich entschieden. Im zweiten Durchgang war Union etwas besser, Freiburg verwaltete die Führung nur noch, die Berliner konnten in der 84. Minute lediglich per Strafstoß anschließen, Sven Michel verwandelte.

Foto: Fans des SC Freiburg, über dts Nachrichtenagentur