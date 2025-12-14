Newsletter
Sonntag, Dezember 14, 2025
9.8 C
London
type here...
Subscribe
Sport
Weniger als 1 Min.Lesezeit

1. Bundesliga: Freiburg spielt unentschieden gegen zehn Dortmunder

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Im ersten Sonntagsspiel des 14. Bundesliga-Spieltags haben sich der SC Freiburg und Borussia Dortmund 1:1 getrennt.

1. Bundesliga: Freiburg Spielt Unentschieden Gegen Zehn DortmunderJulian Ryerson (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Lange hatten die Dortmunder geführt, aber Lucas Höler erzielte in der 75. Minute den Ausgleich für Freiburg mit einem spektakulären Seitfallzieher, nachdem Ramy Bensebaini Dortmund in der 31. Minute in Führung gebracht hatte. Die Begegnung war geprägt von intensiven Zweikämpfen. Ab der 53. Minute musste der BVB in Unterzahl spielen, nachdem Jobe Bellingham die Rote Karte gesehen hatte.

Trotz der numerischen Unterlegenheit gelang es den Dortmundern, die Freiburger Angriffe bis auf beim Ausgleich weitgehend abzuwehren. Der SC Freiburg drängte in der Schlussphase auf den Sieg, konnte jedoch die gut organisierte Defensive der Gäste nicht mehr überwinden. Kurz vor Schluss musste dann der VAR nochmal eingreifen – ein vermeintliches Tor von Freiburg in der 86. Minute wurde aber wegen Abseits nicht gegeben. Somit blieb es bei der Punkteteilung.

In der Tabelle bleiben die Dortmunder auf dem dritten Platz, während die Breisgauer weiter auf dem neunten Rang stehen. Für Freiburg geht es am Samstag in Wolfsburg weiter, die Dortmunder sind bereits am Freitag gegen Mönchengladbach gefordert.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Bayern

Festnahmen wegen Anschlagsplan auf Weihnachtsmarkt in Bayern

0
Wegen mutmaßlicher Anschlagspläne auf einen Weihnachtsmarkt in Bayern sind...
FC Augsburg

“Das ist im Moment einfach sehr bitter” | Die Stimmen zur Niederlage des FC Augsburg in Frankfurt

0
Nach dem Heimsieg über Leverkusen wollte der FC Augsburg in Frankfurt nachlegen. Nach einem guten Auswärtsspiel musste man sich der Eintracht aber mit 1:0 geschlagen geben. Zwei nach Videostudium annullierte Augsburger Treffer verhinderten ein besseres Ergebnis. Das hatten die Beteiligten nach der Partie zum Spiel zu sagen.
Polizei & Co

Illertissen/Unterroth | Audi fährt ungebremst in Microcar – 15-jährige Fahrerin schwerst verletzt

0
ILLERTISSEN. Am Donnerstagabend kam es gegen 18.30 Uhr auf...
News

Messerangriff in Asylunterkunft – Mann bei Auseinandersetzung in Friedberg verletzt

0
In einer Asylunterkunft in Friedberg ist es am späten Freitagabend zu einer schweren Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Dabei wurde ein 30-Jähriger mit einem Messer verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde noch vor Ort festgenommen.
Polizei & Co

Schwerer Unfall in Aretsried | Mountainbiker auf PKW geschleudert

0
In Aretsried kam es zu einem schweren Zusammenstoß zwischen einem Mountainbiker und einem Auto. Der 28-jährige Fahrradfahrer wurde bei der Kollision schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, der Autofahrer blieb unverletzt.

Neueste Artikel