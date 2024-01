1. Bundesliga: Gladbach besiegt Stuttgart

Im letzten Spiel der Hinrunde der Fußball-Bundesliga hat Borussia Mönchengladbach am Sonntag mit 3:1 gegen den VfB Stuttgart gewonnen. Die Hausherren erwischten einen fulminanten Start: Bereits in der 1. Minute traf Robin Hack und brachte sein Team gleich mit der ersten Aktion in Führung – Stuttgarts Torwart Alexander Nübel blieb bei dem satten Schuss aus etwa zehn Metern ohne Chance. In der 19. Minute baute Hack die Führung für die Gastgeber mit einem weiteren wuchtigen Abschluss aus. Zwar konnte der VfB über weite Strecken mehr Ballbesitz verbuchen, ging mit eigenen Chancen jedoch fahrlässig um.

Luca Netz (Borussia Mönchengladbach) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Kurz nach dem Wiederanpfiff traf der Stuttgarter Josha Vagnom in der 56. Minute und brachte seine Mannschaft zurück ins Spiel. Gladbach schien aus dem Tritt gekommen zu sein. Die Gäste aus Baden-Württemberg schafften es jedoch nicht, den Druck aufrechtzuerhalten und verloren an Tempo. In der ersten Minute der Nachspielzeit setzte Gladbachs Jordan Sibatcheu mit seinem Treffer dann den Schlusspunkt in einer unterhaltsamen Partie.

Am nächsten Samstag geht es für Stuttgart nach Bochum, Gladbach trifft am Sonntag vor heimischer Kulisse auf den FC Augsburg.