1. Bundesliga: Hertha BSC spielt bei Korkut-Debüt unentschieden

Am 14. Spieltag der Bundesliga hat Hertha BSC beim Debüt von Cheftrainer Tayfun Korkut auswärts 2:2 gegen den VfB Stuttgart gespielt. Damit bleibt der Hauptstadtklub in der Tabelle auf Platz 14 genau einen Rang vor den Stuttgartern. Die Berliner legten am Sonntag einen engagierten Start hin.

Tayfun Korkut, über dts Nachrichtenagentur

Nach einem Doppelpack durch Omar Marmoush (14. Minute) und Philipp Förster (19. Minute) gerieten sie aber schon früh in Rückstand. Hinzu kam, dass der vermeintliche Anschlusstreffer durch Ishak Belfodil in der 34. Minute wegen einer Abseitsposition aberkannt wurde. In der 40. Minute machte es Stevan Jovetić besser: Er kam ohne große Gegenwehr in den Strafraum der Hausherren und schlenzte den Ball unhaltbar aus 15 Metern ins Tor.

Im zweiten Durchgang hatte Stuttgart zunächst etwas mehr vom Spiel, verpasste aber die Vorentscheidung. Stattdessen sorgte Jovetić in der 76. Minute für den Ausgleich. Am Ende blieb es bei der Punkteteilung. Für Stuttgart geht es am Samstag in Wolfsburg weiter, die Hertha ist gegen Bielefeld gefordert.