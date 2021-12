1. Bundesliga: Hoffenheim besiegt Frankfurt nach Rückstand

Am 14. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat die TSG 1899 Hoffenheim in Sinsheim gegen Eintracht Frankfurt mit 3:2 gewonnen. Die Hessen kamen mit Schwung in die Begegnung und hatten in der siebten Minute bereits die Chance zur Führung, Borré agierte nach einem Kostic-Freistoß aber zu überrascht und köpfte daneben. In der 15. Minute machte es der Kolumbianer dann aber besser, als er eine Lindström-Flanke aus fünf Metern wuchtig einnickte.

In der 21. Minute hätte erneut fast ein Standard den Erfolg gebracht, doch Jakic kam nach kurz ausgeführter Ecke nicht ganz an die Kugel. Mit der ersten Gelegenheit glich die TSG in der 24. Minute stattdessen aus, als Geiger aus 20 Metern einen Schlenzer herrlich in die Ecke setzte. In der 30. Minute war das Spiel dann auch schon gedreht, als Trapp Bebous Schuss nur nach vorne abwehren konnte und Rutter ins Netz abstaubte.

In Minute 33 gelang der Hoeneß-Elf fast der nächste Treffer, doch Ndicka klärte Rutters Schuss diesmal vor der Linie. Eiskalte Hausherren lagen zur Pause damit knapp vorne. In der 59. Minute erhöhten sie sogar noch, als eine Hereingabe von Bebou noch geklärt werden konnte, im Nachsetzen aber Samassekou aus 15 Metern vollstreckte. Die Eintracht gab sich aber nicht auf und schaffte in der 72. Minute den Anschluss, als der eingewechselte Paciencia ein Kostic-Zuspiel fein verarbeitete und aus sieben Metern eiskalt blieb.

Danach verwaltete das Heimteam aber geschickt und brachte die knappe Führung über die Ziellinie. Mit dem Heimsieg klettert Hoffenheim in der Tabelle auf Rang vier, Frankfurt rutscht auf Platz 13 ab. In den Parallelspielen der 1. Bundesliga gab es die folgenden Ergebnisse: Leverkusen – Fürth 7:1, Bielefeld – Köln 1:1, Mainz – Wolfsburg 3:0, Augsburg – Bochum 2:3.