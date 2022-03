1. Bundesliga: Hoffenheim gewinnt in Köln

In der Sonntagabendpartie des 25. Bundesliga-Spieltags hat Hoffenheim in Köln mit 1:0 gewonnen. In der Tabelle bleibt Hoffenheim damit an den Spitzenplätzen und positioniert sich auf Rang vier, Köln bleibt auf Position acht. Hoffenheims Stefan Posch erzielte in der 62. Minute den Entscheidungstreffer.

Stefan Posch (TSG 1899 Hoffenheim), über dts Nachrichtenagentur

Davon ließ sich Köln eigentlich nicht aus der Ruhe bringen und drängte auf den Ausgleich gegen zum Ende hin sehr defensive Gäste, die aber wesentlich strukturierter agierten, während den Geißböcken einfach die notwendigen Großchancen fehlten. Immerhin 37.500 Zuschauer waren im Kölner Stadion.