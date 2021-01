1. Bundesliga: Leipzig besiegt Leverkusen dank Nkunku

Am 19. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat RB Leipzig zuhause gegen Bayer 04 Leverkusen mit 1:0 gewonnen. In einer temporeichen Begegnung zeigte die Mannschaft von Julian Nagelsmann den stärkeren Drang zum Tor, agierte aber nicht genau genug. In der vierten Minute kam etwa Nnkunku aus spitzem Winkel zum Abschluss, zielte aber neben den rechten Pfosten.

Christopher Nkunku (RB Leipzig), über dts Nachrichtenagentur

In der 21. Minute hätte der einschusssbereite Angelino fast die Führung besorgt, die Flanke von Adams fälschte ein Leverkusener Bein aber noch zu Hradecky ab. Insgesamt standen die Defensivreihen auf beiden Seiten recht stabil und ließen ansonsten keine größeren Möglichkeiten zu, zur Halbzeit gab es keine Tore zu vermelden. Nach dem Wiederanpfiff änderte sich das allerdings, als Olmo zentral vor dem Sechzehner Nkunku bediente, der Franzose erst noch an Tapsoba hängen blieb, im Nachsetzen jedoch herrlich ins linke Eck vollstreckte.

In der 62. Minute dann die große Doppelchance für RB, doch erst scheiterte Sörloth am rechten Pfosten und den Nachschuss von Olmo wehrte Hradecky stark ab. Leverkusens Offensivbemühungen wirkten teilweise zu wild und resultierten häufig in Ballverlusten. Es entwickelte sich ein rasantes Hin und Her, bei dem Bayer 04 in der 88. Minute die Riesenchance zum Ausgleich vergab, als Ex-Leipziger Schick aus acht Metern an Gulacsi scheiterte. Die Bosz-Elf warf alles nach vorne, die Sachsen retteten das knappe Ergebnis aber über die Zeit, hatten in der letzten Szene sogar noch einen Latten-Treffer durch einen direkten Freistoß von Sabitzer.

Mit dem Sieg festigt Leipzig den zweiten Tabellenrang, Leverkusen rutscht auf Platz vier ab.