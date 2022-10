1 Bundesliga Leipzig Gewinnt Gegen Bochum

Am 8. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat RB Leipzig gegen den VfL Bochum mit 4:0 gewonnen. Werner (15.), Nkunku per Elfmeter (23.), nochmal Werner (53.) und nochmal Nkunku (85. Minute) erzielten die Treffer der gut aufgelegten Gastgeber.

Dabei war Bochum sowohl in den ersten als auch in den zweiten Durchgang vielversprechend gestartet und versuchte die Leipziger durchaus mit verschiedenen Strategien zu knacken, letztlich ohne genügend Durchhaltevermögen. Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: Eintracht Frankfurt-1. FC Union Berlin 2:0, 1. FC Köln-Borussia Dortmund 3:2, SC Freiburg-1. FSV Mainz 05 2:1, VfL Wolfsburg-VfB Stuttgart 3:2.

Foto: RB Leipzig – VfL Bochum am 01.10.2022, über dts Nachrichtenagentur