1. Bundesliga: Leipzig gewinnt Spitzenduell gegen Stuttgart

Am 9. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat RB Leipzig seinen zweiten Tabellenplatz gefestigt und Mitverfolger VfB Stuttgart mit einem 3:1 auf Rang vier verwiesen.

1. Bundesliga: Leipzig Gewinnt Spitzenduell Gegen StuttgartRB Leipzig – VfB Stuttgart, via dts Nachrichtenagentur

Beide Teams starteten mit offenem Visier in die Partie. Schon in den ersten Minuten erspielten sich sowohl Leipzig als auch Stuttgart gute Chancen, doch zunächst hielten die Torhüter Gulácsi und Nübel ihre Teams im Spiel. Nach einer intensiven ersten halben Stunde gelang den Sachsen kurz vor der Pause die Führung – allerdings glücklich: Eine Hereingabe von Diomande fälschte Stuttgarts Jeff Chabot unglücklich ins eigene Netz ab (45.). Der VfB, der bis dahin das aktivere Team war, musste mit einem 0:1-Rückstand in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel erwischte Leipzig den besseren Start. Yan Diomande setzte sich in der 53. Minute im Strafraum durch und traf flach ins rechte Eck zum 2:0. Stuttgart zeigte Moral und kam durch Joker Tiago Tomás in der 65. Minute zum Anschlusstreffer – der Portugiese nutzte einen langen Ball und überwand Gulácsi mit Übersicht.

In der Schlussphase warf der VfB alles nach vorne, doch Leipzig verteidigte clever. Keeper Gulácsi rettete mehrfach stark, während die Hausherren immer wieder gefährlich konterten. In der Nachspielzeit machte dann Romulo endgültig alles klar: Nach einem schnellen Gegenstoß nutzte er den freien Raum und schob den Ball souverän zum 3:1-Endstand ein (90.+1).

RB Leipzig feiert einen verdienten Heimsieg, auch wenn Stuttgart phasenweise das bessere Team war. Effektivität und eine stabile Defensive gaben am Ende den Ausschlag – für den VfB geht eine Serie nach fünf Siegen in Folge zu Ende.

Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: Mainz – Bremen 1:1, Union – Freiburg 0:0, St. Pauli – Mönchengladbach 0:4, Heidenheim – Frankfurt 1:1. Am Abend spielen noch die Bayern gegen Leverkusen.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

