Leipzig schlägt schwache Augsburger deutlich – FCA hat Klassenerhalt dennoch sicher

Zum Abschluss des 33. Spieltags der Fußball-Bundesliga hat RB Leipzig souverän mit 4:0 gegen den FC Augsburg gewonnen. Drei Tage nach dem bitteren 1:3 im Halbfinal-Rückspiel der Europa League bei den Glasgow Rangers wollten die Sachsen im Rennen um die Champions League den Patzer von Freiburg ausnutzen. Am Samstag kamen die Breisgauer gegen Union Berlin mit 1:4 unter die Räder.

Mit dem FC Augsburg wartete ein Gegner auf die Leipziger, der sich bereits im Vorfeld der Partie freuen durfte. Denn das 2:2 des VfB Stuttgart in München bedeutete für die „Fuggerstädter“ der sichere Klassenerhalt. In Leipzig erwischte Augsburg den besseren Start und zog ein hohes Pressing auf, das für Ballgewinne in der Leipziger Hälfte sorgte.

Echte Torchancen erspielten sich die Gäste daraus aber kaum. Leipzig brauchte gut eine halbe Stunde, um gegen zunehmend passiv agierende Augsburger in die Partie zu finden. Kurz vor der Halbzeit bestrafte Silva die Passivität der Gäste und traf aus der Distanz zum 1:0 (40.). Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Sachsen die Schlagzahl.

Nach einem Doppelpass mit Forsberg war plötzlich Mukiele rechts im Strafraum durch und spielte ins Zentrum, wo Nkunku sträflich frei zum 2:0 verwandelte (48.). Wenig später sorgte dieselbe Kombination für den nächsten Leipziger Treffer. Erneut entwischte Mukiele der Verteidigung und fand wieder Nkunku, der vor FCA-Keeper Gikiewicz kurz einen Schuss antäuschte und anschließend flach einschob (57.). Nur fünf Minuten später trat dann Pedersen Mukiele bei einer Ecke auf den Fuß, Schiedsrichter Dankert entschied folgerichtig auf Elfmeter, den Forsberg zum 4:0-Endstand verwandelte (65.).

Durch den Sieg braucht Leipzig nächste Woche in Bielefeld nur noch einen Punkt, um die Qualifikation für die Champions League perfekt zu machen.

