Samstag, Dezember 20, 2025
1 Min.Lesezeit

1. Bundesliga: Leverkusen feiert Auswärtssieg in Leipzig

Von DTS Nachrichtenagentur

In der Samstagabendpartie des 15. Bundesliga-Spieltags hat Bayer Leverkusen bei RB Leipzig mit 3:1 gewonnen.

1. Bundesliga: Leverkusen Feiert Auswärtssieg In LeipzigRB Leipzig – Bayer Leverkusen, via dts Nachrichtenagentur

Von Beginn an entwickelte sich eine offene Partie mit hohem Tempo. Leipzig suchte früh den Weg nach vorne, Leverkusen hielt mit sicherem Passspiel und schnellen Umschaltmomenten dagegen. Beide Teams kamen in der Anfangsphase zu guten Chancen: Patrik Schick scheiterte früh frei vor Péter Gulácsi, auf der Gegenseite parierte Mark Flekken stark gegen einen Abschluss von Christoph Baumgartner und später auch gegen einen gefährlichen Versuch von Benjamin Sesko-Ersatz Tidiam Gomis.

In der 35. Minute belohnte sich Leipzig für eine Druckphase. Nach einem schnell ausgeführten Einwurf setzte sich Xaver Schlager kraftvoll durch, zog an der Strafraumgrenze nach innen und schloss präzise unten links zur 1:0-Führung ab. Doch die Antwort der Werkself ließ nicht lange auf sich warten. Leverkusen blieb ruhig, erhöhte den Druck und kam in der 40. Minute zum Ausgleich: Martin Terrier verlängerte eine punktgenaue Flanke von Arthur per sehenswertem Kopfball über Gulácsi hinweg ins lange Eck. Kurz vor der Pause drehte Bayer 04 das Spiel komplett. Patrik Schick ließ nach starkem Zuspiel von Nathan Tella seinen Gegenspieler ins Leere grätschen und jagte den Ball anschließend wuchtig ins obere rechte Eck zum 2:1. Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel kam Leipzig engagiert aus der Kabine und suchte schnell den Ausgleich. Baumgartner, Gomis und später auch Harder hatten gute Möglichkeiten, doch entweder fehlte die Präzision oder Flekken war zur Stelle. Leverkusen verteidigte zunehmend kompakt, lauerte auf Konter und nahm mit zunehmender Spieldauer spürbar Tempo aus der Partie. Die Werkself musste mehrfach verletzungs- und kräftebedingt wechseln, brachte dabei aber immer wieder Stabilität ins Spiel, und legte in der 7. Minute der maßgeblich selbst verursachten Nachspielzeit durch Montrell Culbreath noch einen drauf.

Am Ende steht ein hart erkämpfter 3:1-Auswärtssieg für Bayer Leverkusen, das nach frühem Rückstand große Moral zeigte, das Spiel noch vor der Pause drehte und den Vorsprung anschließend weitgehend souverän über die Zeit brachte, wenn auch am Ende mit etwas übertriebenem Zeitspiel. Leipzig blieb trotz guter Ansätze ohne zählbaren Ertrag.

In der Tabelle rückt Leverkusen hoch auf Rang drei, Leipzig fällt auf Platz vier – beide sind punktgleich, aber mit zwei Toren Abstand.

