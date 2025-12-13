Newsletter
Sport
Weniger als 1 Min.Lesezeit

1. Bundesliga: Leverkusen gewinnt Rheinderby gegen Köln

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

In der Samstagabendpartie des 14. Bundesliga-Spieltags hat Bayer Leverkusen gegen den 1. FC Köln mit 2:0 gewonnen.

1. Bundesliga: Leverkusen Gewinnt Rheinderby Gegen KölnRobert Andrich (Bayer Leverkusen) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Partie litt unter Stimmungsboykott, von beiden Mannschaften war die aktive Fanszene ferngeblieben, nachdem harte Polizeikontrollen auf dem Weg ins Stadion für Unmut gesorgt hatten.

Die Zuschauer im Stadion durften sich dafür über ein Traumtor von Martin Terrier in der 66. Minute freuen, Robert Andrich legte in der 72. Minute nach.

Nachdem Köln zunächst trotzt individuell niedrigerer Klasse etwas besser in die Partie gekommen war, wäre für Leverkusen am Ende auch noch mehr drin gewesen, wenn die Chancen richtig verwerten worden wären.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

