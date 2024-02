1. Bundesliga: Leverkusen gewinnt – Wieder viele Fan-Proteste

Am 22. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat Spitzenreiter Bayer Leverkusen mit 2:1 beim FC Heidenheim gewonnen und damit Platz eins der Tabelle gefestigt. Außerdem ist der bisherige Bayern-Rekord von 32 Pflichtspielen ohne Niederlage in Serie nun eingestellt.

Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Jeremie Frimpong hatte die Werkself erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in Führung schießen können (45.+2), gerade in der Anfangsphase war Heidenheim munter drauf und versuchte es auch immer mal wieder offensiv. Gegen Ende wurden die Räume für die Leverkusener dann aber doch immer größer, Amine Adli vollendete in der 81. Minute, bevor Heidenheims Tim Kleindienst in der 87. Minute noch einen Anschlusstreffer erzielte.

Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: 1899 Hoffenheim – Union Berlin 0:1, VfL Wolfsburg – Dortmund 1:1, Darmstadt 98 – VfB Stuttgart 1:2 und Mainz 05 – FC Augsburg 1:0. Die Fan-Proteste gegen die Investoren-Pläne der DFL gingen weiter, fast alle Partien wurden immer wieder lange unterbrochen, weil Tennisbälle und andere Gegenstände aufs Spielfeld flogen.