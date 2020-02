Im ersten Sonntagsspiel des 23. Spieltags der Bundesliga hat Bayer Leverkusen 2:0 gegen den FC Augsburg gewonnen. Die Werkself kann damit den Anschluss an die Champions-League-Plätze halten. Aktuell kommt sie auf 43 Punkte und ist Tabellenfünfter.

Augsburg befindet sich auf dem elften Rang. Die Leverkusener gingen in der 25. Minute durch einen Treffer von Moussa Diaby in Führung. Im Anschluss gingen sie aber nicht zwingend genug mit ihren Torchancen um, sodass sie nur mit einem knappen Vorsprung in die Pause gingen.

In der 60. Minute legte dann aber Nadiem Amiri nach einer Einzelaktion nach. Augsburg hatte dem nichts mehr entgegenzusetzen. Für Leverkusen geht es am kommenden Sonntag in Leipzig weiter. Die Augsburger sind am Samstag gegen Mönchengladbach gefordert.