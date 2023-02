1. Bundesliga: Mainz gewinnt gegen Mönchengladbach

Am 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat der 1. FSV Mainz 05 gegen Borussia Mönchengladbach 4:0 gewonnen. Damit rückt Mainz auf Tabellenplatz sieben vor, Mönchengladbach fällt auf den neunten Platz zurück. Mönchengladbach konnte in der Partie einen deutlich höheren Ballbesitz aufweisen als Mainz, wandelte diesen jedoch nicht in Tore um.

Robin Zentner (Mainz 05), über dts Nachrichtenagentur

Die Mainzer hingegen spielten deutlich aggressiver und effektiver: In der 25. Minute gelang Lee Jae-sung ein Treffer, Marcus Ingvartsen und Ludovic Ajorque erhöhten in der 49. Minute sowie in der 72. Minute. In der dritten und letzten Minute der Nachspielzeit erzielte schließlich Nelson Weiper das 4:0.