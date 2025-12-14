Newsletter
Sonntag, Dezember 14, 2025
10.1 C
London
type here...
Subscribe
BayernSport
Weniger als 1 Min.Lesezeit

1. Bundesliga: Mainz holt Punkt in München

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bayern München hat am 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga nur ein 2:2-Unentschieden gegen den Tabellenletzten 1. FSV Mainz 05 geholt.

1. Bundesliga: Mainz Holt Punkt In MünchenJae-sung Lee (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Partie begann mit einer verdienten Führung für die Bayern durch Lennart Karl, der nach einem Zuspiel von Serge Gnabry den Ball ins Netz schob. Kurz vor der Halbzeitpause gelang es jedoch Kacper Potulski, den Ausgleich für Mainz per Kopfball zu erzielen.

In der zweiten Halbzeit drehte Mainz das Spiel zunächst, als Jae-Sung Lee einen präzisen Kopfball ins rechte Eck setzte. Die Bayern reagierten jedoch noch kurz vor Schluss: Harry Kane verwandelte einen Foulelfmeter souverän zum 2:2-Endstand, nachdem er selbst im Strafraum gefoult worden war. Trotz weiterer Chancen blieb es bei diesem Ergebnis.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Bayern

Festnahmen wegen Anschlagsplan auf Weihnachtsmarkt in Bayern

0
Wegen mutmaßlicher Anschlagspläne auf einen Weihnachtsmarkt in Bayern sind...
FC Augsburg

“Das ist im Moment einfach sehr bitter” | Die Stimmen zur Niederlage des FC Augsburg in Frankfurt

0
Nach dem Heimsieg über Leverkusen wollte der FC Augsburg in Frankfurt nachlegen. Nach einem guten Auswärtsspiel musste man sich der Eintracht aber mit 1:0 geschlagen geben. Zwei nach Videostudium annullierte Augsburger Treffer verhinderten ein besseres Ergebnis. Das hatten die Beteiligten nach der Partie zum Spiel zu sagen.
News

Messerangriff in Asylunterkunft – Mann bei Auseinandersetzung in Friedberg verletzt

0
In einer Asylunterkunft in Friedberg ist es am späten Freitagabend zu einer schweren Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Dabei wurde ein 30-Jähriger mit einem Messer verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde noch vor Ort festgenommen.
Polizei & Co

Schwerer Unfall in Aretsried | Mountainbiker auf PKW geschleudert

0
In Aretsried kam es zu einem schweren Zusammenstoß zwischen einem Mountainbiker und einem Auto. Der 28-jährige Fahrradfahrer wurde bei der Kollision schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, der Autofahrer blieb unverletzt.
Vermischtes

Opferzahl nach Anschlag in Sydney steigt weiter

0
Bei dem Terroranschlag während einer Chanukka-Feier in Bondi Beach in Sydney sind nach neuesten Angaben 16 Menschen getötet worden, darunter einer der beiden Schützen.

Neueste Artikel