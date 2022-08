1 Bundesliga Mainz Und Union Trennen Sich Torlos

Im ersten Sonntagsspiel des zweiten Bundesliga-Spieltags haben sich der 1. FSV Mainz 05 und Union Berlin torlos getrennt. Schon im ersten Durchgang kam auf beiden Seiten nur selten Gefahr auf.

Die Teams begegneten sich auf Augenhöhe, wobei das Remis zur Pause leistungsgerecht war. Auch nach dem Seitenwechsel entwickelten beide Mannschaften nur wenig Zug zum Tor. Mainz hatte zwar etwas mehr Spielanteile, konnte daraus aber nichts machen. Auch in der Schlussphase gab es kaum neue Impulse, sodass es bei der Punkteteilung blieb.

Für Mainz geht es am Samstag in Augsburg weiter, Union ist am gleichen Tag gegen RB Leipzig gefordert.

Foto: Paul Jaeckel (Union Berlin), über dts Nachrichtenagentur