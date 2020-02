1. Bundesliga: Schalke nur unentschieden gegen Paderborn

Am 21. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat der FC Schalke 04 gegen Tabellenschlusslicht SC Paderborn 07 mit einem 1:1 nur unentschieden gespielt. Schalke war nur phasenweise gewillt, Fußball zu spielen, Ahmed Kutucu brachte die Gastgeber erst in der 63. Minute in Führung, Paderborn konnte in der 81. Minute durch Klaus Gjasula ausgleichen. Die Paderborner Fans, die im Nebenhobby oft auch Schalke-Anhänger sind, feiern den Punkt, auch wenn der am Tabellenende kaum etwas bringt.

Alexander Nübel (Schalke), über dts Nachrichtenagentur

Schalke ist vorerst auf Rang fünf, könnte diesen aber noch an diesem Wochenende an Leverkusen verlieren. Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: SC Freiburg – 1899 Hoffenheim 1:0, VfL Wolfsburg – Fortuna Düsseldorf 1:1, Hertha BSC – FSV Mainz 05 1:3, SV Werder Bremen – 1. FC Union Berlin 0:2.