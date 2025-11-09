Newsletter
Sonntag, November 9, 2025
1 Min.Lesezeit

1. Bundesliga: Stuttgart dreht Spiel gegen Augsburg spät

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur

Der VfB Stuttgart hat am 10. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen den FC Augsburg einen späten Sieg errungen.

1. Bundesliga: Stuttgart Dreht Spiel Gegen Augsburg SpätDeniz Undav (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

In der 80. Minute erzielte Deniz Undav das entscheidende Tor zum 3:2 für die Stuttgarter. Zuvor hatte der FC Augsburg durch Fabian Rieder und Han-Noah Massengo zweimal die Führung übernommen, doch die Schwaben glichen jeweils aus. Maximilian Mittelstädt verwandelte in der 18. Minute einen Foulelfmeter zum 1:1, bevor Undav kurz vor der Pause per Kopfball den erneuten Ausgleich erzielte.

In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel hart umkämpft. Beide Mannschaften hatten Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden. Besonders der FC Augsburg drängte auf den Siegtreffer, doch die Stuttgarter Abwehr hielt stand. In der Schlussphase erhöhte der VfB den Druck und wurde schließlich belohnt, als Undav nach einer Vorlage von Angelo Stiller den Ball ins Netz beförderte. Der Treffer wurde leicht abgefälscht und landete mittig im Tor.

Der Sieg festigt die Position des VfB Stuttgart in der Spitzengruppe der Tabelle, während der FC Augsburg weiterhin eher nach unten schauen muss. Nach der Länderspielpause gastiert der VfB bei den punktgleichen Dortmundern, während die Fuggerstädter den Hamburger SV empfangen.

