1. Bundesliga: Stuttgart schlägt Mainz und verlässt Abstiegsränge

Im ersten Sonntagsspiel des vorletzten Bundesliga-Spieltags hat der VfB Stuttgart 4:1 beim 1. FSV Mainz 05 gewonnen. Dem VfB ist durch den Sieg ein Befreiungsschlag im Abstiegskampf gelungen – er rückt auf den 15. Rang vor und hat sein Schicksal damit am kommenden Wochenende in der eigenen Hand. Für die Mainzer geht es unterdessen auf Rang 9 sportlich um nichts mehr.

Nikolas Nartey (VfB Stuttgart), über dts Nachrichtenagentur

Beide Teams begegneten sich am Sonntag lange auf Augenhöhe. Zunächst konnten die Hausherren in der 23. Minute nach einer Ecke durch einen Treffer von Marcus Ingvartsen in Führung gehen. Wataru Endo gelang aber in der 41. Minute noch vor der Pause der Ausgleich.

Im zweiten Durchgang kamen die Mainzer etwas besser ins Spiel, konnten aber nicht erneut in Führung gehen. Stattdessen traf Serhou Guirassy in der 64. Minute für die Schwaben – erneut ging dem Treffer ein Eckstoß voraus. In der Schlussphase war Mainz bemüht, blieb aber glücklos. Auf der anderen Seite machten die Gäste in der 78. Minute den Deckel drauf: Diesmal traf der eingewechselte Chris Führich per Schlenzer ins lange Eck.

In der Nachspielzeit legten die Gäste noch einen weiteren Treffer nach, wobei Führich diesmal Vorlagengeber für Tanguy Coulibaly war. Für Stuttgart geht es am Samstag gegen Hoffenheim weiter, Mainz ist bei Borussia Dortmund gefordert.