Newsletter
type here...
Sport
Weniger als 1 Min.Lesezeit

1. Bundesliga: Union Berlin rettet spät Remis in Augsburg

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der FC Augsburg und der 1. FC Union Berlin haben sich am 17. Bundesliga-Spieltag in der WWK Arena 1:1 getrennt.

Marin Ljubicic (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Gastgeber gingen kurz vor der Pause in Führung, als Alexis Claude-Maurice in der sechsten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte aus der Distanz traf. Zuvor hatte Union über weite Strecken mehr Ballbesitz, blieb im letzten Drittel aber zu unpräzise, während Augsburg defensiv kompakt stand und auf Umschaltsituationen setzte.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Union den Druck, tat sich gegen die gut organisierte FCA-Abwehr jedoch weiterhin schwer. Die Partie schien endgültig zugunsten der Augsburger zu kippen, als Derrick Köhn nach einem harten Einsteigen in der 89. Minute die Rote Karte sah. In Unterzahl gelang den Berlinern dennoch der späte Ausgleich: Marin Ljubicic erzielte in der zweiten Minute der Nachspielzeit den Treffer zum Endstand und sicherte Union damit einen Punkt.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Wohnungsbrand in Augsburg: 38 Verletzte und zahlreiche Wohnungen unbewohnbar

0
Bei einem ausgedehnten Wohnungsbrand in der Biermannstraße in Augsburg...
Polizei & Co

Vollsperrung ST 2380 zwischen Königsbrunn und Mering – Unfall bei Friedenau

0
Königsbrunn/Mering – Nach einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person...
Polizei & Co

Unbekannter entwendet Lkw für Spritztour und verursacht Unfälle auf der A8 bei Gersthofen

0
Am Samstag, den 10. Januar 2026, ereignete sich in...
Bayern

Unfall am Autobahnkreuz München-West: Vollsperrung der A8 im Berufsverkehr

0
Am Donnerstag, 15. Januar 2026, kam es gegen 5.50...
Polizei & Co

Großbrand in Augsburger Mehrfamilienhaus: Über 30 Verletzte und Ermittlungen zur Ursache eingeleitet

0
Augsburg - Am Donnerstag, den 15. Januar 2026, ereignete...

Neueste Artikel