1. Bundesliga: Union Berlin rettet spät Remis in Augsburg

Der FC Augsburg und der 1. FC Union Berlin haben sich am 17. Bundesliga-Spieltag in der WWK Arena 1:1 getrennt.

Marin Ljubicic (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Gastgeber gingen kurz vor der Pause in Führung, als Alexis Claude-Maurice in der sechsten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte aus der Distanz traf. Zuvor hatte Union über weite Strecken mehr Ballbesitz, blieb im letzten Drittel aber zu unpräzise, während Augsburg defensiv kompakt stand und auf Umschaltsituationen setzte.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Union den Druck, tat sich gegen die gut organisierte FCA-Abwehr jedoch weiterhin schwer. Die Partie schien endgültig zugunsten der Augsburger zu kippen, als Derrick Köhn nach einem harten Einsteigen in der 89. Minute die Rote Karte sah. In Unterzahl gelang den Berlinern dennoch der späte Ausgleich: Marin Ljubicic erzielte in der zweiten Minute der Nachspielzeit den Treffer zum Endstand und sicherte Union damit einen Punkt.