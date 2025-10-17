Newsletter
Weniger als 1 Min.Lesezeit

1. Bundesliga: Union bezwingt Gladbach mit 3:1

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der 1. FC Union Berlin hat am Freitagabend sein Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach mit 3:1 gewonnen und damit den dritten Sieg der Bundesligasaison gefeiert. Die Gäste warten hingegen weiterhin auf ein Erfolgserlebnis.

1. Bundesliga: Union Bezwingt Gladbach Mit 3:1Union Berlin – Borussia Mönchengladbach am 17.10.2025, via dts Nachrichtenagentur

Union legte furios los: Schon in der 3. Minute traf Danilho Doekhi per Kopf nach einer Ecke von Christopher Trimmel zum 1:0. Der Innenverteidiger war auch beim zweiten Treffer beteiligt, als er in der 26. Minute einen Abpraller nach Ilyas Ansahs Pfostenschuss ins Netz beförderte. Gladbach meldete sich kurz darauf zurück – Haris Tabakovic verkürzte nach Zuspiel von Yannik Engelhardt auf 2:1 (33. Minute).

Nach dem Seitenwechsel blieben die Berliner defensiv stabil und nutzten ihre Chancen konsequent. Rani Khedira sorgte in der 81. Minute mit einem Schuss aus zwölf Metern für den Endstand.

