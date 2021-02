1. Bundesliga: Union und Schalke torlos

Am 21. Spieltag in der Bundesliga hat Union Berlin gegen Schalke 04 mit einem 0:0 unentschieden gespielt. Die Partie war von Anfang an zäh und chancenarm, die wenigen Tormöglichkeiten gingen alle grandios daneben. Während die Kräfteverhältnisse im ersten Durchgang noch ausgeglichen schwach waren, war Union in der zweiten Hälfte technisch klar die bessere Mannschaft.

Sead Kolasinac (Schalke), über dts Nachrichtenagentur

Für Schalke ist es der neunte Punkt nach 21 Spielen, was selbstredend weiterhin den letzten Tabellenplatz bedeutet. Union bleibt auf Rang neun.