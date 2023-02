1. Bundesliga: Union verpasst gegen Schalke Sprung auf Platz eins

Im ersten Sonntagsspiel des 21. Bundesliga-Spieltags hat Union Berlin nur 0:0 gegen den Tabellenletzten Schalke 04 gespielt und damit den Sprung an die Spitze verpasst. Die Eisernen zogen zwar punktetechnisch mit den Bayern gleich, haben aber das deutlich schlechtere Torverhältnis. Für die Schalker war es unterdessen das vierte torlose Remis in Folge.

Sven Michel (Union Berlin), über dts Nachrichtenagentur

Trotz der soliden defensiven Leistungen im neuen Jahr wird die Situation für die Königsblauen im Tabellenkeller immer prekärer. Mittlerweile haben sie bereits sechs Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Am Sonntag präsentierten sich vor allem die Offensivabteilungen beider Teams unkreativ.

Die Mannschaften neutralisierten sich über weite Strecken vollständig. Somit waren auch Chancen Mangelware – das Unentschieden war am Ende leistungsgerecht. Für Union geht es am Donnerstag in der Europa League gegen Ajax Amsterdam weiter, Schalke ist am Samstag in der Liga gegen Stuttgart gefordert.